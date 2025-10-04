Immer noch zu viele Hüte

Im Werbefernsehen für modisch Interessierte gibt es derzeit zwei sehr unterschiedliche, aber in ihrer Befremdlichkeit durchaus ähnliche Spots. Da gibt es zum einen die Reklame für eine Weiterverkauf-App, in der eine Frau sich alle Hüte, die sie besitzt (wer besitzt Hüte?), aufsetzt und so durch die Gegend läuft, bis sie merkt: Vielleicht braucht sie doch nicht alle von denen. Weil immer das Balancieren ist auch zach.

Und dann gibt es zum anderen den Clip, in dem Hollywoodstar Uma Thurman mit sanft-gierigem Blick Menschen auf der Straße stalkt und alles, was die so anhaben, gleich mit ihrem Handy bei einem großen Modeonlinekaufhaus bestellt. Schade, dass sich die beiden Frauen nie treffen. Da könnte die Hutturm-Dame der Uma einfach ihre Hüte schenken! Das wäre aber wahrscheinlich ein zu revolutionärer Ansatz.