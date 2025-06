Im Goldfischglas

Mit gehöriger Verspätung bin auch ich jetzt auf Hawaii gelandet – in der Serie „The White Lotus“. Es ist jedoch nie zu spät für diese hervorragende Satire, und da die Urlaubszeit vor der Tür steht, ist die Zeit, sie zu sehen, vielleicht gerade richtig: Spielen die Episoden doch in einem Urlaubsresort, in dem schräge Charaktere aufeinandergehetzt werden. Als eine Art Goldfischglas gibt die Szenerie einen skurril verzerrten, aber detaillierten Blick auf die reiche westliche Gesellschaft, zugleich spiegelt man sich in dem Gefäß auch ein Stück weit selbst – und sieht nicht immer vorteilhaft aus.