Im Bann des Staubsaugers

Ich hatte leider schon wieder kaum Zeit zum Fernsehen: Es gab so viel Hausarbeit zu erledigen. Wobei sich die Hersteller von Haushaltsgeräten ja seit längerer Zeit abmühen, diese Tätigkeiten als Medienerlebnisse zu tarnen. Mein Staubsauger etwa sieht aus wie die Schusswaffe aus einem Sci-Fi-Film, außerdem ordnet er den Dreck nach Teilchengröße und fertigt dazu statistische Balkengrafiken an, da kann man sich schon mal vertiefen.

Mein Geschirrspüler wiederum kommuniziert über sein Display alle möglichen Bedürfnisse, er will Salz, Klarspüler und Körperpflege und beansprucht damit schon mehr Aufmerksamkeit als ein Haustier. De facto ist er ein Haustier, und ich habe den starken Verdacht, dass das Tamagotchi (kennt das noch wer?) ein perfider Vorwand war, um uns an solche Geräte zu gewöhnen. Die Roboterapokalypse findet im „Smart Home“ statt. Wer will da noch fernschauen?