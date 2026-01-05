Heute kein „Tatort“!

Ganz schön viel „Tatort“ in letzter Zeit. Man hat ja fast das Gefühl gehabt, immer, wenn man abends den Fernseher aufdreht, ist schon wieder „Tatort“. Gefühlt war nicht nur an jedem Sonntag einer, sondern auch an jedem der zahlreichen Feiertage. Und zwar mindestens einer, manchmal sogar zwei. Das war übrigens nicht gefühlt, sondern wirklich so. Es gab eine „Tatort“-Doppelfolge aus Hamburg. Ausgerechnet aus Hamburg. Da ist es jetzt schon eine ziemliche Überraschung, dass heute, am Dreikönigstag, nicht auch ein „Tatort“ läuft. Aber gut, man ist eh noch beschäftigt damit, sich von dem komischen Kinderkillerkrimi der Reihe am vergangenen Sonntag zu erholen. Am kommenden Sonntag wird dann in Köln ermittelt. Und zwar in der Oper. Nicht zu verwechseln mit dem Theater. Da wurde vor wenigen Tagen im Münchner „Tatort“ ermittelt. Da kann man schon einmal durcheinander kommen.