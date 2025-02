Ein Mal Herz, bitte

Eine legendäre Kuppelshow wie Rudi Carrells „Herzblatt“ nach 20 Jahren neu aufzulegen, ist ein Wagnis. Aber mit der Verlegung der blinden Bewerbungsgespräche in ein Taxi ist dem ORF ein Volltreffer gelungen – mit Amors Pfeil quasi.

Die Kandidatinnen und Kandidaten sind gut gecastet, vor allem auf der Rückbank rennt oft der Schmäh. Am Fahrersitz des Kleinbusses sitzend, pilotiert und moderiert Tina Ritschl das Ganze souverän und erfrischend – trotz Multitasking-Aufgaben. Nur die Zusammenfassungen (ohne Susi) könnten noch etwas frecher sein.

Durch die vielen Schnitte – man sieht z.B. Bilder von der Umgebung – hat die Show wesentlich mehr Tempo als das Vorbild und ist weit entfernt von einem müden Abklatsch.

Aber vor allem hat „Herzblatt Taxi“ einen wertschätzenden und lebensbejahenden Grundton. Und das ist schon viel in einer Zeit, in der der Kompromiss in Verruf geraten ist.