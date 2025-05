Hauptsache impossible

So schnell kann man aus der Bahn geworfen werden. Die ganze vergangene Woche verging kein Abend, an dem nicht irgendwo Tom Cruise eine „Mission: Impossible“ possible gemacht hat. Da kann man sich schon mal dran gewöhnen. Regelmäßigkeiten sind wichtig für die Psychohygiene und wenn sie ein vom Hubschrauber baumelnder Tom Cruise, der von den Landekufen herab auf ein am Berggipfel bereitstehendes Motorrad springt, sind, dann ist das auch schon was. Aber heute, Sonntag, weit und breit kein Hubschrauber, kein Motorrad, noch nicht einmal ein kleines Hochhaus, von dem sich ein Tom Cruise abseilen könnte. Ja, sicher kann man sich auch mal einen „Tatort“ anschauen. Aber Dortmund fehlt dann doch ein bisschen der Hollywood-Action-Glamour. Aber immerhin ist ja die Kochsendung „Kitchen Impossible“ auf Vox. Da verbrennt wenigstens auch ab und zu etwas.