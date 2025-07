Ganz ohne Blutdruck

Dieser Tage ist man ja schon seines Lebens nicht mehr sicher, wenn man nur arglos in der 52er-Tram sitzt. Und weil der Alltag schon so nervenzerfetzend ist, muss man der ARD dankbar sein. Die hat Mittwoch Abend nämlich eine Donna Leon im Programm. Und wenn die Krimis der Autorin – und deren Verfilmungen – eins nicht sind, dann nervenzerfetzend. Oder aufwühlend. Oder brisant. Oder spannend. Also, man kann auch sagen, sie sind eigentlich ziemlich fad. Ohne sich um seinen Blutdruck Sorgen machen zu müssen, kann man sich in den Gassen Venedigs verlieren und sich nur manchmal wundern, wo die ganzen Menschen sind, die da immer im Weg stehen, wenn man selbst in Venedig ist. Und weil man beseelt von so viel Nicht-Geschehen noch jedes Mal friedlich eingebüselt ist und nach sechs Jahren immer noch nicht weiß, wer der Missetäter ist, macht es auch gar nichts, dass das die x-te Wiederholung ist.