Für immer und ewig

Damit hat man schon nicht mehr gerechnet. Alles war gut, man konnte sich in Sicherheit wiegen und dann das: schon lange kein „Mission: Impossible“-Film mehr im Fernsehen gewesen. Nach Wochen, in denen die Sender ihre Hauptabende mit der Tom-Cruise-Action gepflastert haben, folgte plötzlich diese Durststrecke von einem ganzen Tag. Und das gerade jetzt, wo Tom Cruise sich in Cannes stark gemacht hat für den letzten Teil, der nun endlich ins Kino gekommen ist. Auf den sozialen Medien gab es viele Videos des Filmstars, vor allem mit Popcorn: Er zeigte, wie er sich gepufften Mais gekonnt in den Mund werfen kann, und schalt einen Besucher der Premiere, dass der sein Popcorn schon in der Wartezeit auf den Film aufgegessen hatte. Das ist wirklich eine Unart. Die sollte mit mindestens einmal „Mission: Impossible“-Anschauen bestraft werden. Das geht am Freitag wieder. Ab 23.30 Uhr auf Pro7. Alles wird gut.