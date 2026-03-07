Flauschig mächtig

Heute ist nicht Oscar-Verleihung im TV. Obwohl sie gefühlsmäßig schon längst hätte sein müssen. Zeitumstellung ist übrigens auch noch nicht. Da ist sogar vorher noch Oscar-Verleihung. Jedenfalls: Oscar ist nächsten Sonntag. Jessie Buckley, die für eine Statuette in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ nominiert ist, hat sich diese Woche unbedacht womöglich um ihre guten Chancen gebracht. Sie hat in einer Talkshow erzählt, dass sie keine Katzen mag. Dass sie ihren jetzigen Mann gar vor die Wahl gestellt hat: Die Katzen oder sie. Und dann hat sie noch triumphierend gesagt, dass er sich für sie entschieden hat. Zeitungen haben entsetzt geschrieben, dass dieser Ausrutscher sie nun garantiert den Oscar gekostet hat. Buckley hat sich flugs entschuldigt, und zwar sehr demütig. Sicherheitshalber sollte sie aber noch Leckerli schicken. Es ist nicht bekannt, wie bestechlich die mächtigen Katzen sind, die in der Oscar-Akademie die Fäden ziehen.