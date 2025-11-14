Falsche Wahl

Bitte, bei Pro7 kennt man natürlich das Peter-Rapp-Trauma nicht. In der Redaktion von „The Masked Singer“ sind alle viel zu jung und viel zu wenig österreichisch, um zu wissen, dass manche Änderungen das Publikum nachhaltig verstören. Das war so, als sich Peter Rapp den Bart rasiert hat. Kurioserweise, weil eine deutsche TV-Anstalt dachte, das sei besser. Nicht Pro7. Dort ist jetzt wieder jeden Samstag die Show „The Masked Singer“ zu sehen. Prominente singen in einem Kostüm und eine Jury soll erraten, wer es ist. Für die 12. Staffel wurde diese erneuert. Eine bestürzendere Fehlbesetzung hat man noch selten gesehen: Verona Pooth plappert hochfrequent Unzusammenhängendes – so weit, so bekannt. Chris Tall, der Mann, dessen Lustigkeit (wenig bis null) umgekehrt proportional zu seiner TV-Präsenz (bizarr viel) steht, reißt Witze aus der Resterampe. Hoffentlich war diese Jury maskiert und diesen Samstag kommt die richtige.