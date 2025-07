Falle mit lustigen Haaren

Früher gab’s noch ein Schweinderl. Aber längst gibt es kein „Was bin ich?“ mehr. Und keinen Robert Lembke. Aber jetzt gibt es Michelle Hunziker. Und Sasha und Smudo. Und Chris Tall. Das ist ein Mann, von dem das deutsche Privat-Fernsehen hartnäckig glaubt, dass er lustig ist. Die raten nun in einer Pro7-Show, die „Wer isses“ heißt. Die Abhandlung über die grammatikalische Ungenauigkeit verschieben wir heute, dafür ist es zu heiß. In der Sendung müssen zwei Teams unter anderem erraten, ob die vorgestellten Personen Mieter oder Makler sind. Man lernt: Wer eine lustige Frisur hat, ist jedenfalls Makler, weil Falle. In einer weiteren Kategorie wird die Frage gestellt, ob es sich um professionelle Sänger oder Sängerinnen handelt. Zur Auflösung treten die Personen nach vorne und singen. Und angeblich kann man daran dann den Professionalitätsgrad erkennen. Sagen wir so: Ein neuer Pavarotti war nicht dabei.