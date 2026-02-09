Ewige Wiederkehr

Weil ich in den Semesterferien beim Ausleihen eines Snowboards eine bestimmte Fußstellung wünschte, wurde ich vom Geräteverleiher als hoffnungsloser 90er-Jahre-Nostalgiker enttarnt: Mittlerweile stehe man nämlich nicht mehr so auf dem Brett, erklärte man mir.

Als TV-Beobachter weiß ich allerdings, dass jede Mode wieder zurückkommt und dass Nostalgiezyklen immer kürzer werden. Es brauchte allerdings eine kurze Recherche, bis mir klar wurde, dass das online zirkulierende Video, in dem die Snowboarderin Daniela Ulbing knapp einem Eichhörnchen auf der Slalomstrecke ausweicht, aus dem Jahr 2018 stammt und nicht aus der aktuellen Olympia-Berichterstattung. An der Fußstellung hätte ich das nicht erkannt. Klar ist: Snowboarder tragen heute nur noch selten Ziegenbärte und eher Helme statt Wollmützen. Aber spätestens zu Olympia 2030 kommt das wieder in Mode - ebenso wie meine Fußstellung. Wetten wir?