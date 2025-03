Etwas sagen

„Was darf man noch sagen?“, fragte Dienstag eine Gesprächsrunde mit dem Untertitel „Wut und Wahrheit nach Corona“ im ZDF. Aus österreichischer Sicht interessant: Auch Schauspielerin Eva Herzig saß am Tisch. Sie hatte in der Pandemie Engagements verloren, weil sie sich öffentlichkeitswirksam gegen die Impfung verwehrte. Im ZDF erzählte sie nun, wie sie vor fünf Jahren die Bilder von den Toten in Bergamo „so extrem“ fand, dass da ihrer Meinung nach „etwas nicht stimmte“. Sie verließ sich lieber auf ihre eigene „Beobachtung“, und da starben ihrer Meinung nach gar nicht so viele Menschen. Es ging schließlich um die Frage, ob Herzig „gecancelt“ wurde. Ihrer Meinung nach: Ja. Sie hatte übrigens Rollen im „Altausseekrimi“ und in „Jeanny“ 2022. Das ZDF fragte außerdem nach: Ihre früheren Auftraggeber fänden eine weitere Zusammenarbeit „absolut möglich“. Schön, dass die das sagen durften.