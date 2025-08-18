Ende mit Post-It

Es war eine relativ ausweglose Lage für „And Just Like That“. Die Serie startete vor vier Jahren als Fortsetzung der Kultreihe „Sex and the City“ . Jetzt wurde ihre finale Folge ausgestrahlt. Carrie Bradshaw, die früher eine schwerst überbezahlte Zeitungskolumnistin war und in der neuen Serie, nun ja, nicht mehr, weil, nun ja, Zeitungssterben und so, verabschiedete sich endgültig von den Fernsehbildschirmen. Es gibt wenige Serien, die eine vergleichbare Hassliebe bei Seherinnen ausgelöst haben. Das äußerte sich in etwa so: Sie war so schlecht, und ja, auch blöd, dass man keine Folge verpassen konnte. Insofern nur konsequent, dass auch die allerletzte Folge gar nicht gut angekommen ist. In Sozialen Medien werden immer noch enttäuschte Memes gepostet. Etwa eines, das vermittelt, für wie lieblos man das Ende hält: Indem es mit jenem Post-It verglichen wird, mit dem Aidan einst mit Carrie Schluss gemacht hat.