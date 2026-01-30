Huber schaut fern

Ein Stamperl Trump

Der US-Präsident lieferte Medien lange Zeit guten Stoff. Nun aber ist dessen Toxizität gestiegen und die Haltbarkeit gesunken.
Michael Huber

30.01.26, 17:23

Der „Dry January“ geht heute zu Ende, und er hat mir gutgetan. Noch besser wäre ein Trump-freier Jänner gewesen, aber leider: Unmöglich. Ich muss den Konsum von Medieninhalten zum US-Präsidenten mittlerweile dosieren – mehr als ein Stamperl Trump täglich schadet der Gesundheit.

Daher war das Binge-Watching, das ORF 1 am Donnerstag mit drei 45-minütigen Segmenten der Doku „Die Donald Trump Show“ veranstaltete, auch nicht durchzuhalten. Zumal die Zeiten, in denen der MAGA-Mann als unterhaltsam durchging, vollends vorbei sind. 

Mit der permanenten Produktion verstörender Inhalte (bekannt als „Flood the Zone“-Strategie) sabotiert der Aufmerksamkeitsstaubsauger im Weißen Haus zudem jede Einordnung. Die Trump-Show, in der Sache unaktuell und im Stil eine Mischung aus hastigen Youtube-Reaktionsvideos und „House of Cards“, war somit auch eine Dokumentation des Scheiterns.

