Der „Dry January“ geht heute zu Ende, und er hat mir gutgetan. Noch besser wäre ein Trump-freier Jänner gewesen, aber leider: Unmöglich. Ich muss den Konsum von Medieninhalten zum US-Präsidenten mittlerweile dosieren – mehr als ein Stamperl Trump täglich schadet der Gesundheit.

Daher war das Binge-Watching, das ORF 1 am Donnerstag mit drei 45-minütigen Segmenten der Doku „Die Donald Trump Show“ veranstaltete, auch nicht durchzuhalten. Zumal die Zeiten, in denen der MAGA-Mann als unterhaltsam durchging, vollends vorbei sind.