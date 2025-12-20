Ein Fest der Farben

Der lästige Dauernebel hat in meiner Familie die Hypothese befördert, dass wir eigentlich im „Upside Down“ leben.

Falls Sie die Netflix-Serie „Stranger Things“ nicht verfolgen: So heißt dort die dämonische Zwischenwelt, die eine Düsterversion der „normalen“ Serienrealität darstellt. Von einem Wiener Spätnachmittag unterscheidet sich das „Upside Down“ eigentlich nur dadurch, dass dort im Sieben-Sekunden-Takt rote Blitze vom Himmel niedergehen.