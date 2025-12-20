Huber schaut fern

Ein Fest der Farben

Der Dauernebel hält uns in einem „Stranger Things“-Szenario gefangen. Irgendwo muss da doch das Licht herkommen!
Michael Huber

Michael Huber

20.12.25, 16:27

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der lästige Dauernebel hat in meiner Familie die Hypothese befördert, dass wir eigentlich im „Upside Down“ leben.

Falls Sie die Netflix-Serie „Stranger Things“ nicht verfolgen: So heißt dort die dämonische Zwischenwelt, die eine Düsterversion der „normalen“ Serienrealität darstellt. Von einem Wiener Spätnachmittag unterscheidet sich das „Upside Down“ eigentlich nur dadurch, dass dort im Sieben-Sekunden-Takt rote Blitze vom Himmel niedergehen.

"Stranger Things" auf Netflix: So vielversprechend startet das Finale

Diesen Farbcode – rot und schmutziggrau – hat „Stranger Things“ bemerkenswert konsequent durchgezogen: Es gibt wenige TV-Produkte, die an ihrer Tonalität so klar zu identifizieren sind. Dass die Düsterserie nun aber zum Highlight des Festtagsprogramms werden soll, fühlt sich dennoch nicht richtig an. Weihnachten ist das Fest des Lichts. Oder der rot-dunkelgrün-güldenen Weihnachtspackerl. Meinetwegen darf auch etwas Barbie-Rosa dabei sein.

kurier.at, hub  | 

Kommentare