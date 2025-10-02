Ein Abend in Leberwurst

Stefan Raab ist immer noch da. RTL will ihn nach seinem mäßig erfolgreichen Quiz nicht wieder in den Vorruhestand zurückschicken. Die Devise von „Die Stefan Raab Show“ ist: Bloß nichts mehr neu erfinden, die Show ist genau das, was früher Raabs „TV Total“ war. Erst Gags, die von Ausschnitten aus dem linearen TV inspiriert sind, dann Interviewgäste und dann ein Besuch da, wo es eventuell wehtut. „Raab in Gefahr“ hieß das früher. Am Mittwoch stand die Show im Zeichen der deutsch-türkischen Freundschaft und Raab moderierte sie – erfreulich wenig großkotzig – in einem rosa-schillernden Anzug (Farbton „Leberwurst“ ) vom türkischen Herrenmodenausstatter. Alle Klischees von Döner über Megahochzeiten und Wachs mit ausgerissenen Nasenhaaren dran wurden verlässlich abgearbeitet. Ein Scherz auf Kosten des eigenen Publikums ging sich auch noch aus. Istanbul halten viele für die Hauptstadt der Türkei – aber bei RTL gilt das als richtig.