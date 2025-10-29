Eh auch gruslig

Ja, okay, Halloween ist erst morgen. Aber früher hat das keine Rolle gespielt. Da wurden einem schon Mitte Oktober die Gruselschocker um die Ohren gehaut, am liebsten schon am Vormittag ein „Exorzist“ und zum 5-Uhr-Tee dann „Das Omen“. Und heuer? Sehr lasches Horrorprogramm. Man hat das Gefühl, im linearen Fernsehen hat die Bildungsbürger-Fraktion gewonnen, die immer schon die Veramerikanisierung der schönen grauen November-Vorahnung verteufelt haben. Ha, Teufel! Und kein Exorzist weit und breit!

Na jedenfalls: Heute Donnerstag sind allenfalls Puls4 („Knock at the Cabin“) und SuperRTL („Interview mit einem Vampir“) für Genrefreunde interessant. Woanders ist der Grusel subtiler: Auf 3sat heißt es „Ich oder die KI?“, da kriegt man eh auch Angst. Schaurig auch RTL, da ist Mario Barth zugange.