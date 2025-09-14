Die Liebe und die Promille

Das „Geschäft mit der Liebe“ wurde ja kürzlich zugesperrt. ATV hat das Licht abgedreht und die Rollläden runtergezogen. Vielleicht noch nicht dauerhaft, weil die Trash-Sendung ja so eine „starke Marke“ ist. Gut fürs Geschäft eben. In der Show wurden Männer auf Brautschau etwa nach Thailand begleitet. Zum Politikum wurde die – seit 15 Jahren höchst grenzwertige – Sendung im Frühjahr durch einen Ausschnitt, in dem einer der jüngeren Kandidaten sich vulgär über die sexuelle Verfügbarkeit einer Frau geäußert hat.

Aber man muss jetzt nicht befürchten, dass ATV sich nicht mehr den Abgründen widmet und womöglich noch Arte Konkurrenz macht. Am Montag zum Beispiel kann man sich das laut Senderbeschreibung „innovative Format “ „Drunk Dates“ ansehen. Da werden die Paarungswilligen erst ab einem Promille Alkohol intus aufeinander losgelassen. Das ist mal ein Garant für kultivierte Unterhaltung.