Die Israel-Kartoffel

Der ORF nahm am Dienstag eine heiße Kartoffel in die Hand – und sendete einen „ZiB-Talk“ zum Thema „Ist Kritik an Israel gerechtfertigt?“. Dass Menschen aus ihren Echokammern ans Tageslicht und aufeinander zu traten, war schon ein gutes Zeichen – und doch zeigte sich, wie schwer sich auch jene mit dem Thema tun, denen man die Fähigkeit zu differenzierter Diskussion nicht absprechen kann.

Ihr Rezensent sah sich während der Sendung fromme Wünsche aufmalen: Könnte man vielleicht auf Aufrechnungen und Abrechnungen von Altlasten (wie sie der Ex-Abgeordnete Martin Engelberg mit Alt-Bundespräsident Heinz Fischer austrug) verzichten? Käme man gar ohne die Begriffe „Antisemitismus“ und „Genozid“ aus? Könnte man die Sensibilität für die Resonanzen, die Argumente in dieser Debatte auslösen, erhöhen? Es ginge, vielleicht. Ob Verständigung das gemeinsame Ziel war, blieb aber doch fraglich.