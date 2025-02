Das wird ihm gar nicht gefallen, dass er jetzt schon 25 Jahre alt ist. Aber andererseits: Was gefällt ihm schon, außer seine graue Raufasertapete anzustarren? Das ist bekanntlich die Lieblingsbeschäftigung von Bernd das Brot. Nur hat das Fernsehvolk vor 25 Jahren beschlossen, dass das grummelige Kastenbrot einer der unwahrscheinlichsten Helden der TV-Geschichte wird. Und dass, obwohl Bernd nicht müde wurde, darauf hinzuweisen, dass er dafür – und fast alles andere – gar nicht geeignet ist. Weil er ja viel zu kurze Arme hat. Dazu kann man nur eins sagen, zumindest wenn man ein Brot ist: „Mist.“ Vielleicht sogar: „Doppelmist.“ Der KiKA, der seit eben 25 Jahren die Backware solcherart unterjocht, feiert heute um 19.30 Uhr zu allem Überfluss auch noch eine „Party für Bernd“. Wenn es kein graues Raufaserkonfetti gibt, dann ist jetzt schon klar, was der Jubilar davon halten wird: „Die Hölle in bunt“.