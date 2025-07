Der Preis der Illusion

„Girl you know it’s true“ war 1988 ihr großer Hit. Zwei Jahre später wusste man, dass nicht alles so „true“ gewesen ist bei Milli Vanilli. ORF1 zeigte am Mittwoch eine Doku über die Band, die praktisch Synonym für Musikbetrug ist. Zur Erinnerung: Produzent Frank Farian verpflichtete Rob Pilatus und Fab Morvan als Gesichter von Milli Vanilli, den Gesang steuerten andere bei. Zugegeben wurde das erst unter Druck. Der Film warf die Frage auf, die sich damals so keiner stellte: Warum wurden die beiden Eben-nicht-Sänger so harsch verurteilt und verspottet – und Farian (mitsamt den eingeweihten Plattenbonzen) ging recht unversehrt aus der Affäre heraus? Die Tragik des Falls: Pilatus starb 1998 an einer Überdosis Schlafmittel und Alkohol. Wenn man sich die Popmusik heute anhört – Illusionen von Vocoder bis KI – fragte man sich nach dieser Doku, ob der drastische, folgenschwere Bann damals nicht weit übers Ziel geschossen ist.