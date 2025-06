Der Gin des Lebens

Kürzlich hat eine Britin ihren 105. Geburtstag gefeiert – und zwar nicht, wie man sich das vorstellt, mit Besuch von Bürgermeister und Pfarrer und Geschenkkorb mit den Bonbons von der billigen Marke. Also, vielleicht das auch. In die Nachrichten kam sie aber, weil sie zum Jubeltag in ihrem Seniorenheim ein Rave organisiert bekommen hat. Ja, mit Technomusik und Neon-Netzhemd. So weit sind die Zentenarier:innen, die Donnerstag Abend in „Am Schauplatz“ nach dem Schlüssel zum langen Leben befragt werden, noch nicht. Aber die sind ja auch erst 100. Küken quasi. Ihr Geheimnis: Viel Bewegung, kein Alkohol und regelmäßig zum Friseur. Aber auch: Blitzschach und Orchideenzüchten. Wem das zu aufwendig ist, der kann sich auch nach 100pluslern aus dem Internet richten: Eine führt ihr hohes Alter darauf zurück, dass sie Männern aus dem Weg gegangen ist. Eine andere, dass sie Gin nie aus dem Weg gegangen ist.