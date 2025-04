Der Fall mit dem Hasen

Heute gibt’s nur eine „Tatort“-Wiederholung. Kann man nichts machen, ist so. Macht aber nichts. Kann man sich wenigstens in Ruhe der eigenen Detektivarbeit widmen. Zum Beispiel: Dieser Osterhase. Was ist das mit dem eigentlich? In den ganzen Bibelfilmen – kein Wort von dem. Man hört auch das ganze restliche Jahr nichts von dem, aber dann kommt er. Färbt ungefragt die schönen weißen Eier und versteckt sie dann auch noch. Keiner hat den je gesehen, wie er das macht, wann er das macht.

Und ist es nicht immer so, dass bei der Suche mindestens ein Ei immer fehlt? Wer weiß wohl am besten, wo das abgeblieben ist? Ja, es ist eine klare Sache. Man nennt das Unterschlagung. Aber man kann den Herrn Osterhasen ja nicht fragen nach seinem Alibi. Da beißen sich auch die besten TV-Kommissare die Zähne aus. Und deswegen ist heute nur eine „Tatort“-Wiederholung im Fernsehen.