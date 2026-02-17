Böck schaut fern

"Der Fall Gil Ofarim": Phönix in der Therapie

RTL hat nach Kritik am Umgang mit dem Dschungelkönig Gil Ofarim ein großes Interview nachgeliefert. Erkenntnisgewinn ist überschaubar.
Christina Böck

17.02.2026, 13:42

Eine Frage hat sich heuer bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ gestellt: Was war RTLs Motivation, Gil Ofarim einzuladen? Der Sänger war zuletzt vor allem dafür bekannt, dass er einen Hotelmitarbeiter fälschlich beschuldigt hatte, ihn antisemitisch diskriminiert zu haben. Unterschätzte der Privatsender, wie sehr Ofarim polarisiert – in der fixen Meinung, er wäre perfekt für die gern zelebrierte „Phönix aus der Asche“-Erzählung? 

Jedenfalls wurde RTL vorgeworfen, zu selten einordnend eingegriffen zu haben – was aber Konzept der Show ist. Deswegen gab es am Montag ein großes Interview mit Ofarim. Die geforderte Reue gab es wieder nicht. Es wirkte eher so, als hätte er in der Therapie gelernt, dass man halt nichts ändern könne. Frauke Ludowig fragte auch nicht, was im Dschungelcamp keinen interessierte: Was er jenen Jüdinnen und Juden sagen will, die tatsächlich angefeindet werden – und denen wegen so einer Aktion weniger geglaubt wird.

