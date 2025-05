Der Chefkoch

Er wollte zuerst Bildhauer werden, aber er wurde Koch. Was dann passierte, arbeitet die Doku „Auguste Escoffier. König der Haute Cuisine“ auf ARTE in packender Weise auf. Denn der Franzose, dessen Namen man als Nicht-Gastronom vielleicht nur irgendwo einmal gehört hat, revolutionierte so ziemlich alles: den Aufbau von Restaurantküchen, die Arbeitsabläufe, das Selbstbild von Köchen. Aber auch die Rezepturen und Präsentationsweisen von Speisen und die Inszenierung feinen Essens als Gesamtkunstwerk.