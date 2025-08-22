Das Karibu des Manitu

Was macht man, wenn man das „Kanu des Manitu“ schon im Kino gesehen hat und den „Schuh des Manitu“ auch, oft genug war er ja zuletzt im Fernsehen? Muss man sich wehmütig in sein Wigwam zurückziehen, in seinen „Prosäkkoh“ weinen und darauf warten, dass Michael Bully Herbig noch ein weiteres Mal ein Wort einfällt, dass sich so halbwegs auf Manitu reimt?

So ein Glück, man muss nicht lange warten! Am Samstag präsentieren RTL, Stefan Raab und ebendieser Bully Herbig die „Show des Manitu“. Gut, das ist jetzt wirklich nur eine zwei auf der zwölfteiligen Manitu-Reimtauglichkeitsskala. Aber das ist dann auch irgendwie wurscht bei einer Veranstaltung, die selbst schon „Stefan und Bully gegen irgendsoein Schnulli“ heißt. Das ist ja nicht gerade Trochäus oder Anapäst. Womöglich ist das sogar ein Schmafu des Manitu.