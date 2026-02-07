Das Ende von Gils Schweigen

Nun gab es doch eine überraschende Entwicklung in der diesjährigen Dschungelcamp-Versuchsanordnung von RTL. Heuer ist ja als umstrittenster Kandidat Sänger Gil Ofarim eingezogen. Er hatte 2021 behauptet, wegen seines Davidstern-Kettchens nicht in einem Hotel bedient worden zu sein. Vor Gericht gab er zu, dass die Vorwürfe nicht wahr sind.

Die Erwartungshaltung bei allen Mitcampern war, dass Ofarim sich zur Causa äußert. Ungeachtet der Frage: Wozu eigentlich? Das tat er aber nicht. Trotz wüster Beschimpfungen. Bis Freitag. Da sagte er am Lagerfeuer – offenkundig eine Unterlassungserklärung brechend – , das als Beweis verwendete Überwachungsvideo, auf dem kein Davidstern zu sehen war, sei nicht original, es fehlten einige Sekunden. Was nun tun mit dieser juristisch, ob zu Ofarims Gunsten oder Ungunsten, interessanten Information? RTL hat’s erst mal verblödelt. Hat ihm ja keiner angeschafft, so etwas zu sagen. Oder?