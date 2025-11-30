Das Corgi-Erbe

Es ist schon eine kuriose Laune der Natur, dass ausgerechnet die Hunderasse der Corgis diesen royalen Beigeschmack hat. Denn, wenn wir uns ehrlich sind, besonders majestätisch ist so ein Corgi nicht. Wirklich: Nur wütende Chihuahuas und Dackel, die viel zu große Stöcke herumtragen, sind noch unmajestätischer als Corgis. Weil: Die kurzen Beinchen! Der freche Popsch! Die Kombination von kurzen Beinchen und frechem Popsch!

Nun ist Queen Elizabeth II schon seit drei Jahren tot, aber ihr kulturelles Erbe in Sachen Vierbeinertrends hält sich. Am Sonntag läuft zum Beispiel „A Royal Corgi Christmas“ auf Super RTL. Das ist übrigens keineswegs der einzige Weihnachtsfilm, in dem ein Corgi durchs Bild wackelt und süß schaut. Es gibt noch „A Very Corgi Christmas“ und „A Corgi Cottage Christmas“. Ob die Königin da wohl Tantiemen bekommen hat?