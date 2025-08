Das Anti-Venedig

Wenn Sie jemanden kennenlernen, der von der Ostsee stammt, dann sollten Sie eins tunlichst vermeiden: die Ostsee mit der Nordsee verwechseln. Geht gar nicht. Geht noch weniger als „Moin Moin“ statt nur „Moin“ zu sagen. („Moin Moin“ ist Geschwafel.) Im Hauptabend-Programm vom Donnerstag kann man da aber schon mal durcheinander kommen. Das führt nämlich nach Nordholm (3sat, Ostsee), nach Usedom (ATV2, Ostsee) und nach Sylt (Arte, Nordsee). Der „Usedom-Krimi“ ist eine televisionäre Kuriosität. Er ist quasi das Gegenstück zum Brunetti in Venedig. Während man in anderen Urlaubsort-TV-Krimis die Locations im besten Licht zeigt, also sagen wir: zumindest bei Sonne oder Tag, ist das hier anders. Meistens regnet es oder es schneit sogar. Der Strand ist menschenleer, wird aber selten gezeigt, weil es gibt ja auch verrottende Hinterhöfe und eine schummrige Grenze nach Polen. Irgendwie erfrischend. Moin!