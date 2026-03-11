Cosmó und sein Zoo: Ey, ey, ey, ey ...

Ein bisschen raten darf man, welche Influencerin oder welcher Influencer unter welcher Tiermaske steckt, dem internationalen Publikum wird das wurscht sein. Dieses fühlt sich vielleicht von dem Pelz-Bolero getriggert, der ein wenig an das Outfit des Schweizer ESC-Siegers Nemo erinnert.

Nun ist es also da, das offizielle „Tanzschein“-Video unseres ESC-Starters Cosmó. Es spielt freilich in schummriger Clubatmosphäre, der Sänger mischt sich dort unter einen tanzenden Zoo. Spektakuläre Visual Effects wird man nicht finden.

Kürzlich erklärte Cosmó in einem ORF-Facebook-Video die Bedeutung einiger Textschnipsel aus seinem Song, die ihm vorgelegt wurden: z.B. „Ey, ey, ey, ey, du kannst mir vertrau'n / Ey, ey, ey, ey, hier ist alles erlaubt“.

Er nehme halt den Gorilla an der Hand und der dürfe seine Pirouetten drehen, sagte der 19-Jährige.

Dieses Schnipsel wurde ihm nicht vorgelegt: „Alle wollen einen Tanzschein, sie wollen wie wir sein; doch ohne Tanzschein werden sie Tiere bleiben.“

Ey, ey, vielleicht fragt ja noch wer nach.