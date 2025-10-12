Beste Filme zu allen Zeiten

Mittlerweile habe ich die Hoffnung aufgegeben, das Gefühl, mit meinem Filmkonsum hoffnungslos hintennach zu sein, jemals wieder loszuwerden. Wobei sowieso erst immer mit Distanz klar ist, welche Filme einen langfristigen Nachhall haben: „Catch Me If You Can“ etwa, die Krimikomödie mit Leonardo DiCaprio, hält sich erstaunlich gut und ist schon unglaubliche 23 Jahre alt (heute auf RTLzwei, 20.15 Uhr).

Die Modefamilien-Saga „House of Gucci“ habe ich 2021 im Kino verpasst, heute Abend gäbe es eine Gelegenheit, sie nachzuholen (20.15, ORF 1). Auch meine Mankos im Marvel-Universum ließen sich heute (auf Pro 7) bekämpfen.

Im Zeitalter von Streamingplattformen und Online-Videotheken besteht die „Gelegenheit“, einen Film nachzuholen, natürlich prinzipiell in jeder Minute. Gerade deshalb muss etwas den Ausschlag dafür geben, hinzuschauen. Es gibt sicher eine App dafür. Oder eben das TV-Programm.