Bei Heidi rülpst man nicht

Tom Kaulitz hat vielleicht keine gute Nacht gehabt. Er hat sich vielleicht gefragt, ob es das wirklich wert war. Dass nämlich er und sein Bruder Bill den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“ gewonnen haben. Denn wie das seine Ehefrau Heidi Klum aufgenommen hat, die, mit „Germany’s Next Topmodel“ ebenfalls nominiert, diesen Preis dann eben nicht gewonnen hat, das kann man sich vorstellen. Zumindest eine kalte Schulter dürfte da schon drin gewesen sein. Eine sehr kalte.

Wobei, Heidi muss sich gar nicht so grämen, immerhin kommt sie auch immer wieder vor in der Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“, für die die Zwillinge jetzt ausgezeichnet wurden. Da hat sie sich quasi eh schon prophylaktisch gerächt an ihrem Mann. Immerhin hat sie ihn öffentlich für seine Tischmanieren gemaßregelt und auch ungeniert die Vorliebe der Brüder für ausgiebiges Rülpsen kundgetan.