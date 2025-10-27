Beamtische Verzögerung

Also der Herr Weber hat jetzt einen leicht ergrauten Vokuhila, sein Musterhemd ist nicht weniger modisch, als es schon in den 90ern nicht war, aber es hat sich auch was geändert: Er ist jetzt „befreit von der Geißel der Potenz“. Der Herr Breitfuß hat eine neue Perücke, die keineswegs besser sitzt als früher, aber er hat noch immer diese grundsätzlichen Schwierigkeiten mit der Wahrnehmung der Wirklichkeit: „Des is jetzt oba ned ihna Ernst, oder?“ und „Des is oba jetzt ned woahr“. Am Sonntag hat der ORF zwei „neue“ Folgen mit den Kultbeamten gezeigt. Die sind jetzt zwei Jahre in der Warteschleife gehangen, gedreht wurden sie nämlich schon 2023. Warum das so ist, dafür hatte Roland Düringer in einem Interview eine auch irgendwie zutiefst beamtische Antwort: wegen „Budgetbereinigung“ im ORF. Das Wiedersehen war trotzdem erfreulich. Umso bedauerlicher, dass weitere, komplett fertige Folgen in der Lade abliegen müssen.