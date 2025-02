Auch wenn laut einer Abstimmung auf KURIER.at nur 23 Prozent unserer Leserinnen und Leser im TV Opernball schauen (bzw. dies zugeben): Der heurige Ball ist insofern historisch, als er erstmals ohne den Aufmerksamkeitsmagneten Richard Lugner auskommen muss.

Dass der ORF quasi als voreilige Kompensation am Dienstag die Universum-Doku „Tierische Baumeister“ programmierte, ist reine Vermutung. In der Kunstwelt, die ich ja primär verfolge, sind bauende Tiere aber schon länger ein Ding: Die Künstlerin Angelika Loderer zeigte im Belvedere 21 jüngst etwa Abgüsse von Maulwurfsgängen, der Wiener Verein „Interspecies Art Hub“ widmet sich ganz den „Kollaborationen zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Künstler_innen“, wie das im Jargon heißt. Opernballtauglich ist das (noch) nicht. Aber vielleicht sitzt eines Tages ja Justin, der Biber, als Stargast in einer Loge.