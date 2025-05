Dank Nachwuchs schauen wir jetzt also das nächste Format der Marke „Internetpersonen setzen sich einer absurden Aufgabenstellung aus“: Nach „7 vs. Wild“ (Influencer überleben im Wald) geht es in der zweiten Staffel von „The Race“ (zu beziehen über den Streamer Joyn) um fünf Leute, die von Paris in die östliche Türkei reisen müssen – ohne Handy und ohne Geld. Wer als Erstes am Ziel ist, gewinnt.

Wie alle Realityshows ist das ganz unterhaltsam, man findet seine Lieblinge und fiebert mit. Gleichzeitig ist es befremdlich, wenn Mittellosigkeit als Unterhaltung inszeniert wird: Die Strecke, die diese jungen Menschen zum Spaß bereisen, kennt man ja auch als „Balkanroute“. Anders als bei vielen, die in die entgegengesetzte Richtung unterwegs sind, ist den Kandidaten die Heimkehr zu Familie, Handy und Sicherheit gewiss. Man fragt sich, was als nächste „Challenge“ kommt. Eine Mittelmeerüberquerung?