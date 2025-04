Atemlos trödeln

Manche machen ja gern Camping-Urlaub. Andere bevorzugen das kommode Hotelbett. Wenn man vergangene Woche die erste Spezialfolge der Schnäppchen-Reality „Trödeltrupp on tour“ gesehen hat, wird man jedenfalls flugs zu letzterer Kategorie überwechseln. Die aus der RTL 2-Entrümpelungssoap bekannten Altwarenspezialisten Sükrü, Mauro und Otto waren in der Türkei unterwegs. Sie besuchten Teppich- und Schmuckhändler, Basare und Flohmärkte.

Und vor allem mussten sie in einem Campingbus übernachten, bei dem man sich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, dass drei erwachsene Männer darin Platz finden und dabei auch noch atmen können, geschweige denn mit einer Zehe wackeln. Das war ab und zu unappetitlich, aber meistens ganz unterhaltsam. Am Donnerstag sind die drei wieder on the road, und zwar in Italien. Vielleicht müssen sie sich ja diesmal in einen Cinquecento zwängen.