Angewärmt: Die Stunde der Politologen

Man könne schon nach neun Tagen einen Jahresrückblick machen, sagte der scheidende Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer – so viel sei 2025 schon passiert. Da fügte er eine weitere Volte hinzu: Karoline Edtstadler soll seine Nachfolgerin werden. Sie, Haslauer und Marlene Svazek (FPÖ) lehnten aber eine Einladung ins Studio ab, sagte „ZiB 2“-Anchor Martin Thür. Und wer saß da? - „Die vierte Option“, wie sich Peter Filzmaier selbst titulierte.

Nur wenige der politischen Akteure setzten sich zuletzt in ein TV-Studio, umso häufiger sind die Einsätze der Politologen. Das bereits öfter bemühte sprichwörtliche Notbett Filzmaiers unterm Moderationstisch sollte also derzeit gut angewärmt sein. Der Vorteil dabei: Man hört trotz seriöser Analysen öfter lockere Sprüche. „Houston, wir haben ein Problem“, sagte er etwa in Richtung der ÖVP Burgenland.

Und damit sind sie derzeit nicht die Einzigen im Lande.