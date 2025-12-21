Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber: ich sehe deutlich zu viele rücksichtslose, manipulative Menschen in Machtpositionen (und ja, es sind so gut wie immer Männer). Nicht nur, dass diese Personen das Weltgeschehen über Gebühr beeinflussen, sie verstopfen auch noch alle Medienkanäle. Abseits der Nachrichten ist nämlich ein ganzer Zweig von Dokus mit der Aufarbeitung toxischer Taten befasst.

„The Reckoning“ („Die Abrechnung“) heißt die Netflix-Doku, die sich aktuell mit den Taten des Rap-Unternehmers Sean „Diddy“ Combs befasst – und sie lässt kein gutes Haar an dem Mann, der lange vor den Sex-Eskapaden, für die er (relativ milde) verurteilt wurde, ungestraft ein System der Ausbeutung vorlebte. Leider liegt mit Geschichten von Jeffrey Epstein abwärts bereits jetzt der Stoff für viele weitere Abrechnungs-Dokus bereit. Die Frage bleibt: Warum lässt man derartige Personen überhaupt so weit kommen?