In der Kochshow „Kitchen Impossible“ fliegen normalerweise die Fetzen. Tim Mälzer ist meist nicht zimperlich, wenn er seine Gegner im Wettkochen wahlweise beschimpft oder verhöhnt. Diesen Sonntag war er aber kuschlig wie das Häschen, das später geschmort wurde. Denn diesmal arbeitete er im Team mit seinem Mentor in italienischer Kulinarik, Gennaro Contaldo. Sie traten gegen Cornelia Poletto und Anna Sgrui an. Und zwar in Italien. Mälzer und Contaldo wurden nach Ischia geschickt, wo der Italiener in einem Laden erstmal ein paar Deka von einem Kuhgesicht zur Verkostung abschneiden ließ und dann das nachzukochende Gericht, das sonst langwierig analysiert wird, mit ein paar Happen verschlang („It’se delicious“). Schließlich ließ er Mälzer viel schnipseln und sagte im lustigen Italo-Englisch, er solle ihm die „Tomatoh“ halbieren und sie auch „a little bit clean“ machen. Perfetto.