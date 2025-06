Wien muss Santarcangelo werden

Sollte Ersteres zutreffen, müssen wir davon ausgehen, dass Sie nicht mit allen Personalentscheidungen, die von ihr bisher getroffen wurden, einverstanden sind. Sei es bei der letzten Intendanz des Volkstheaters (die künftige verspricht wesentlich besser zu werden), sei es bei zwei Bestellungen hintereinander bei den Festwochen, sei es bei der Kunsthalle, beim brut, bei der Positionierung des Foto Arsenal, wo man sich über Frau Kaup-Hasler als zusätzliche Besucherin sicher freuen würde, sei es bei . . . (bitte einsetzen, was immer Sie empört).

Wir müssen die Stadträtin verteidigen, obwohl in der SPÖ Wien noch nie ein Stadtrat Verteidigung nötig hatte: Hinter jeder Wahl steckt garantiert Kalkül, das der Stadt zeigen soll, woran sie schwächelt und dass Menschen geholt werden müssen, die belegen, dass es anderswo besser ist. Der Wiener neigt zu Selbstüberschätzung, da macht es in einer kruden Logik vielleicht Sinn, Kulturtraditionen über Bord zu werfen und im Notfall sogar Leute, die die Stadt kaum kennen, ans Steuer zu lassen. Leider glaubt man in Wien beharrlich, mehr Kulturkompetenz zu haben als etwa in Santarcangelo (nur pars pro toto), wo der künftige brut-Chef wirkt. Alles muss neu und provokant werden, auch auf die Gefahr hin, dass das aus Santarcangelo anreisende Publikum die Abgänge in Wien nicht ganz ersetzen kann.

Zugute halten muss man Frau VKH auch, dass sie sich schon bisher viel selbst anschaute. Welche Schlüsse Sie daraus ziehen mögen, ist Ihnen überlassen, werter M. L.

Ihren Antrag müssen wir jedenfalls ablehnen, das würde kein Mensch aushalten.