Wiedersehen mit den 80ern: DAS ist ein Messer

Früher gab es zu Allerheiligen Besinnliches bis Dunkelgraues im Fernsehen, heute Gruselfilme und „ Klingendes Österreich“. (Das macht nichts, früher gab es auch Vierteltelefone und kiloschwere Fernbedienungen und Sakkos mit Schulterpolstern. Früher war oft gar nicht besser.)

Apropos Schulterpolster: Kabel1 zeigte „ Crocodile Dundee“, und das war ein wunderbarer Gruß aus den Achtzigerjahren. Kein anderer Film – vielleicht noch „Highlander“ – war im Freundeskreis so populär wie die Geschichte des Australiers, den es nach New York verschlägt. Man konnte damals in „ Crocodile Dundee“-Zitaten sprechen: „Das ist doch kein Messer – DAS ist ein Messer“ – „Man kann davon leben, aber es schmeckt beschissen“ – „ Nette Hütte – Hält den Regen ab“ – „Bloß Kinder, die ihren Spaß haben wollen.“

Danke Kabel1 für die nette Erinnerung daran, wie a) alt man geworden ist und b) schlecht gekleidet man einmal war.