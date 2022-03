Wie im Schlaf

Haben Sie heute gut geschlafen? Am Freitag war der Welttag des Schlafes, rechtzeitig zur Tag- und Nachtgleiche. Der Tag des deutschen Schlafes ist erst am 21. Juni. Vielleicht schlafen die Deutschen ja länger und werden erst dann wach.

(Es gibt übrigens auch einen Tag des deutschen Butterbrotes, der ist am 30. September. Österreichische Butterbrote darf man immer essen.)

Der Schlaf galt früher als unnötiger Luxus, Politiker und Manager prahlten gerne damit, wie wenig sie schlafen. Heute weiß man, dass Schlaf notwendig ist, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen – oder wollen Sie mit einem Piloten fliegen, der nur drei Stunden geschlafen hat?

In Krisenzeiten schlafen die Menschen schlechter, was schade ist, denn der Schlaf ist der einzige Ort, an dem man sogar Ruhe vor sich selber hat. Elias Canetti hat einmal gesagt: „Über den Schlaf wird man noch so viel erfahren, dass niemand mehr Lust hat, wach zu sein.“