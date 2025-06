Wenn der Funke überspringt

An die 40.000 Jugendliche werden jedes Jahr in Österreich rund um das Pfingstfest gefirmt. Neben den Bischöfen dürfen eigens beauftragte Priester diesen wunderschönen Dienst übernehmen.

So komme ich in die privilegierte Lage, Hunderten jungen Menschen von Angesicht zu Angesicht die Kraft Gottes und die Gaben des Heiligen Geistes zusprechen zu dürfen. Dies geschieht durch die Handauflegung auf den Kopf und die Salbung mit dem heiligen Öl auf der Stirn durch das besiegelnde Kreuzzeichen. Die 85 FirmkandidatInnen der Dompfarre begleite ich ein Jahr lang. In den rund zehn Pfarren, in die ich jährlich als Firmspender eingeladen bin, komme ich aber meist zum ersten und einzigen Mal in Kontakt mit den Jugendlichen.

Dabei die richtige Sprache für sie zu finden, ist eine echte Challenge.