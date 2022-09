Im KURIER-Interview fragt sich der Schauspieler Günter Franzmeier, der demnächst an der Josefstadt einen Politiker spielt: „Warum reden die so?“ Und er meint damit: die Politiker.

So reden die: „Wir haben Geld in die Hand genommen“. Früher hätte man einfach gesagt, man hat es ausgegeben, meint Franzmeier. „Heute werden immer Pakete geschnürt. Oder das Wort Narrativ, das auf einmal jeder verwendet. Wollen die von etwas ablenken?“, fragt Franzmeier.

Vermutlich reden die so, weil ihnen ihre Trainer einreden, das klinge irgendwie wichtig. „Es braucht“, sagen sie ständig. Anstatt zu sagen: Wir brauchen, es ist notwendig, wir müssen. Es braucht. Wer oder was ist dieses es? (Man kann ein Trinkspiel machen – für jedes „es braucht“ in einem Politiker-Interview einen Wodka. Danach braucht es vermutlich Kopfwehpulver.

Was es wirklich braucht: Politiker, die ganz normal reden, so, dass es jeder versteht.