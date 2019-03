Vorne Licht rein, hinten Schatten raus (Sellerie-Yoga III)

Unlängst wurde an dieser Stelle über den neuen Ernährungstrend geblödelt: Selleriesaft soll, behauptet ein US-Arzt, nahezu alles heilen können, von Gastritis über Bluthochdruck bis zu Schweißfüßen (letzteres sagt nicht der Arzt, sondern vermuten wir).

Mehr haben wir nicht gebraucht: Es gab empörte Mails. Beim Essen verstehen viele keinen Spaß: Ernährung ist in postreligiösen Zeiten der neue Glaubensinhalt. Man definiert sich über das, was man isst – beziehungsweise über das, was man nicht isst. Dabei geht es, wie in den meisten Religionen, sehr humorlos zu. (Übrigens gab es in Deutschland eine Untersuchung, wonach zehnmal so viele Menschen glauben, Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu haben, als tatsächlich daran leiden.)

Jetzt wurde bekannt, dass vor zwei Jahren ein Mann starb, der tatsächlich versuchte, sich nur von Licht zu ernähren. Bei aller Tragik: Wenn man Licht isst, muss man sich nicht wundern, wenn hinten Schatten rauskommt.