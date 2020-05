Verschwöre meine Kreise nicht!

Machen wir uns nichts vor, wir haben den Krieg verloren! Die Elite um Bill Gates und Felix Baumgartner, welche alternierend von Weltall und Erdmittelpunkt aus, das Geschehen auf der Erde steuert, hat uns da, wo sie uns haben wollte. Jetzt heißt es Ergebniskosmetik betreiben und viele von diesen Wahl-Wahrheit-oder-Impfpflicht-Wahnsinnigen ins Verderben mitreißen!

Und so schaffen wir das: Es ist kein großes Geheimnis, dass das Hauptquartier der dunklen Macht tief unter der Erdoberfläche, irgendwo zwischen Auenland und Westeros liegt. Wenn Sie sich das nächste Mal ein Bad einlassen, nehmen Sie Ihren Föhn gleich mit in die Wanne, um durch den Abfluss hindurch Blitze in Richtung des Feindes abzufeuern! Für jene unter Ihnen, die kein Bad mehr besitzen, da Sie wissen, dass das Grundwasser seit Jahrzehnten mit Gefügigkeitsdrogen vom fernen Planeten Melmac versetzt wird, gibt es einen Funken Hoffnung: Das Raumschiff von Xavier Naidoo landet jeden Montag um 10 am Mittelstreifen der Süd-Ost-Tangente, wo Sie mit blickdichter Augenbinde in Zick-Zack-Bewegungen auf sich aufmerksam machen müssen, um als einer der auserwählten Querdenker in das gedankenkontrollstrahlen-neutrale Bermudadreieck geflogen zu werden, wo Sie sicher sind! Das Tragen eines Sichtschutzes ist unerlässlich, da die Nummerntafel des Space Shuttles ein Geheimnis bleiben muss!

Dieser Weg wird kein leichter sein, aber wir gehen ihn gemeinsam! Sollten euch die Kräfte im finalen Gefecht wider Erwarten verlassen, denkt stets an den Philosophen Empedokles, der 430 v. Chr. in einen aktiven Vulkan sprang, um seinen Zweiflern das Misstrauen hinsichtlich seiner Göttlichkeit auszutreiben. Seit diesem Tag ward er nimmer gesehen, da er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Olymp aufgestiegen ist. Krieg den Hüten, Friede den Sarkästen!