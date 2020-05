Und jetzt ist es wieder da – das Auto

Öffischeu. Früher, ja früher, stand das kleine, nicht ganz neue Auto wochenlang unbeachtet in der heimatlichen Wiener Gasse. Autofahren, wozu? Mit den Öffis war man (fast) immer schneller überall. Doch jetzt stellt sich ein mulmiges Gefühl ein, wenn man in die U-Bahn einsteigt. Und wie soll das bloß werden, bei über 30 Grad Celsius mit Maske in einem alten, unklimatisierten Waggon der U6? Die Alternative für den Arbeitsweg und Freizeitaktivitäten ist das Rad. Jetzt bei jedem Wetter. Wer weiter weg will oder muss, hat es schon schwieriger. Das Auto wird wieder mehr bewegt. Ganz und gar nicht im Sinn der Umwelt.

Tipps.

Reinfahren: Wer jetzt gleich ins Kino gehen will: Die Autokinos schießen wie Schwammerl aus dem Boden, z. B. in St. Pölten , Innsbruck oder Graz.

Rausfahren: Gratis-Radkarten bestellen z. B. beim NÖ Tourismus. Etwa für Touren im Weinviertel . Das Auto stehen lassen.