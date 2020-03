Und dann kam Lea: Eine schwarze Katze von links

Aberglaube. „Da ist eine Katze auf eurer Fußmatte. Nicht die Tür aufmachen“, sagte der Nachbar, nachdem er angeläutet hat. „Außer es ist eure!“ Ist es nicht. Aber: Was für eine Abwechslung spätabends in der Corona-Isolation. Mitten in Wien. Kaum ist die Türe offen, schlüpft sie herein. Kohlrabenschwarz mit funkelnd gelben Augen. Von links nähert sie sich an. Schlüpft vorbei. Katzen sind ja aufgeladen mit Aberglauben. Sie gelten als zaubermächtig, verwandeln sich zu Hexen (wenn sie sieben Jahre als geworden sind), bringen Unglück, wenn sie den Weg kreuzen. Die schwarze Katze in der Wohnung ist jedenfalls ein Zeichen. Ein nettes, schnurrendes. Gegen Eintönigkeit.