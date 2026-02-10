Welcher Sitzplatz im Flugzeug wäre bei einem Absturz am sichersten?

Welche Sitzplätze im Flugzeug wären bei einem Absturz am „sichersten“?

Antwort: Es gibt Theorien und Statistiken welche besagen, dass es im hinteren Teil eines Flugzeuges im zumeist unwahrscheinlichen Fall eines Absturzes am sichersten sei. Dafür spricht, dass auch die wichtigen Flugdatenschreiber, die „Black-Box“, im hinteren Teil des Flugzeuges, meist im Heck, untergebracht sind. Unfallanalysen, wie etwa von der Federal Aviation Administration – das ist die Bundesluftfahrtbehörde der USA – zeigen, dass Passagiere im hinteren Drittel des Flugzeugs im Durchschnitt höhere Überlebenschancen haben als vorne oder im Mittelteil. Bei vielen Unfällen erfolgt der erste Aufprall vorne oder im mittleren Bereich, während das Heck später und oft weniger stark betroffen ist. Aber eine Garantie ist das nicht! Es kann der Aufprallwinkel durchaus anders sein. In der Nähe von Tragflächen zu sitzen könnte eine Problematik sein, weil sich in diesen Treibstoff befindet und somit Gefahr für Feuer besteht. Doch die Tragflächen sind konstruktiv besonders stabil und auch deren tragende Struktur sorgen meist für einen guten Sicherheitswert. Auch ist es ratsam, in der Nähe von Notausgängen zu sitzen. Eine schnelle Evakuierung ist entscheidend, um nicht etwa durch Rauch oder Feuer Schaden zu nehmen.